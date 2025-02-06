Українцям дали роз'яснення щодо аварійних відключень світла у деяких областях

"Головна і фактично єдина причина застосування аварійних відключень - це наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації і передачі електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Енергетики наголосили, що при аварійних обмеженнях першочергово відключаються промислові споживачі (там, де це можливо). Наразі для побутових споживачів обмежень немає, за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго.

Графіки аварійних відключень світла скасують, як тільки дозволить ситуацію в енергетичній системі.

"У регіонах, де застосовуються аварійні відключення, дуже важливо дотримуватись рекомендацій щодо ощадливого споживання, коли світло з’являється", - закликають енергетики.