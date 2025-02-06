Украинцам дали разъяснения по аварийных отключениях света в некоторых областях

"Главная и фактически единственная причина применения аварийных отключений - это последствия российских ракетно-дронных атак на объекты генерации и передачи электроэнергии", - говорится в сообщении.

Энергетики отметили, что при аварийных ограничениях в первую очередь отключаются промышленные потребители (там, где это возможно). Сейчас для бытовых потребителей ограничений нет, за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго.

Графики аварийных отключений света отменят, как только разрешит ситуацию в энергетической системе.

"В регионах, где применяются аварийные отключения, очень важно придерживаться рекомендаций по экономному потреблению, когда свет появляется", - призывают энергетики.