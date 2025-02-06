Украинцам дали разъяснения по аварийных отключениях света в некоторых областях

Причиной введения аварийных отключений света 6 февраля в некоторых областях Украины были предыдущие российские атаки. Сейчас бытовые потребители не ограничиваются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"Главная и фактически единственная причина применения аварийных отключений - это последствия российских ракетно-дронных атак на объекты генерации и передачи электроэнергии", - говорится в сообщении.
Энергетики отметили, что при аварийных ограничениях в первую очередь отключаются промышленные потребители (там, где это возможно). Сейчас для бытовых потребителей ограничений нет, за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго.
Графики аварийных отключений света отменят, как только разрешит ситуацию в энергетической системе.
"В регионах, где применяются аварийные отключения, очень важно придерживаться рекомендаций по экономному потреблению, когда свет появляется", - призывают энергетики.
Утром 6 февраля в ряде областей Украины ввели графики аварийных отключений света. Ограничения ввели в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях.
В "Укрэнерго" сообщили, что сегодня утром уровень потребления электроэнергии был на 1,3% выше, чем вчера.
Стоит добавить, что аварийные отключения также вводили 3 и 4 февраля.
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