Українцям дали роз'яснення щодо аварійних відключень світла у деяких областях
Причиною введення аварійних відключень світла 6 лютого у деяких областях України були попередні російські атаки. Наразі побутові споживачі не обмежуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Головна і фактично єдина причина застосування аварійних відключень - це наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації і передачі електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Енергетики наголосили, що при аварійних обмеженнях першочергово відключаються промислові споживачі (там, де це можливо). Наразі для побутових споживачів обмежень немає, за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго.
Графіки аварійних відключень світла скасують, як тільки дозволить ситуацію в енергетичній системі.
"У регіонах, де застосовуються аварійні відключення, дуже важливо дотримуватись рекомендацій щодо ощадливого споживання, коли світло з’являється", - закликають енергетики.
Аварійні відключення світла
Зранку 6 лютого у низці областей України запровадили графіки аварійних відключень світла. Обмеження ввели у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях.
В "Укренерго" повідомили, що сьогодні зранку рівень споживання електроенергії був на 1,3% вищим, ніж вчора.
Варто додати, що аварійні відключення також запроваджували 3 та 4 лютого.
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