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Українцям дали поради на випадок потрапляння під завали

Фото: що робити, якщо опинився під завалом (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Від початку повномаштабного вторгнення російські окупанти не припиняють обстрілювати та руйнувати цивільну інфраструктуру. Не рідко під час атак люди опиняються під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відповідні поради, щодо того, як діяти, якщо ви опинилися під завалами, підготували спеціалісти представництва Дитячого фонду ООН та ДСНС.

Алгоритм дій під завалами

  • Кличте на допомогу, намагайтеся додзвонитися 101. Не ворушіться, щоб не погіршити ситуацію.
  • Якщо завалило невеликими предметами, то обережно зніміть їх із себе, якщо це безпечно.
  • Огляньте себе й оточуючих. У разі поранення накладіть пов’язку, щоб зупинити кров.
  • Під час розбору завалів рятувальники часто оголошують "хвилину тиші". У цей час треба максимально голосно кликати на допомогу.
  • Не використовуйте запальничку чи сірники.

Як діяти, якщо ви з дитиною

  • Допоможіть дитині заспокоїтись, обійміть чи візьміть за руку, дихайте разом глибоко й повільно.
  • Якщо немає води, попросіть дитину затримувати в роті слину та робити рухи, неначе жує й ковтає.

Якщо дитина під завалом сама

  • Покличте її, щоб зрозуміти, чи вона у свідомості.
  • Запитайте про її самопочуття: чи не боляче, чи може рухати руками й ногами.
  • Підтримуйте зв’язок: розповідайте історії, пригадуйте радісні моменти, запевніть, що вам обов’язково допоможуть.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, яке укриття найбільш надійно захищає під час ракетних атак.

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