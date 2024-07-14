Украинцам дали советы на случай попадания под завалы
Фото: что делать, если оказался под завалом (Getty Images)
С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты не прекращают обстреливать и разрушать гражданскую инфраструктуру. Нередко во время атак люди оказываются под завалами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Соответствующие советы относительно того, как действовать, если вы оказались под завалами, подготовили специалисты представительства Детского фонда ООН и ГСЧС.
Алгоритм действий под завалами
- Зовите на помощь, старайтесь дозвониться 101. Не шевелитесь, чтобы не усугубить ситуацию.
- Если завалило небольшими предметами, осторожно снимите их с себя, если это безопасно.
- Осмотрите себя и окружающих. При ранении наложите повязку, чтобы остановить кровь.
- Во время разбора завалов спасатели часто объявляют минуту тишины. В настоящее время нужно максимально громко звать на помощь.
- Не используйте зажигалку или спички.
Как поступить, если вы с ребенком
- Помогите ребенку успокоиться, обнимите или возьмите руку, дышите вместе глубоко и медленно.
- Если нет воды, попросите ребенка задерживать во рту слюну и делать движения, словно жует и глотает.
Если ребенок под завалом сам
- Призовите его, чтобы понять, в сознании ли он.
- Спросите о его самочувствии: не больно ли, может двигать руками и ногами.
- Поддерживайте связь: рассказывайте истории, помните радостные моменты, заверьте, что вам обязательно помогут.