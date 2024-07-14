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Украинцам дали советы на случай попадания под завалы

Фото: что делать, если оказался под завалом (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты не прекращают обстреливать и разрушать гражданскую инфраструктуру. Нередко во время атак люди оказываются под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Соответствующие советы относительно того, как действовать, если вы оказались под завалами, подготовили специалисты представительства Детского фонда ООН и ГСЧС.

Алгоритм действий под завалами

  • Зовите на помощь, старайтесь дозвониться 101. Не шевелитесь, чтобы не усугубить ситуацию.
  • Если завалило небольшими предметами, осторожно снимите их с себя, если это безопасно.
  • Осмотрите себя и окружающих. При ранении наложите повязку, чтобы остановить кровь.
  • Во время разбора завалов спасатели часто объявляют минуту тишины. В настоящее время нужно максимально громко звать на помощь.
  • Не используйте зажигалку или спички.

Как поступить, если вы с ребенком

  • Помогите ребенку успокоиться, обнимите или возьмите руку, дышите вместе глубоко и медленно.
  • Если нет воды, попросите ребенка задерживать во рту слюну и делать движения, словно жует и глотает.

Если ребенок под завалом сам

  • Призовите его, чтобы понять, в сознании ли он.
  • Спросите о его самочувствии: не больно ли, может двигать руками и ногами.
  • Поддерживайте связь: рассказывайте истории, помните радостные моменты, заверьте, что вам обязательно помогут.

Напомним, ранее мы объясняли, какое укрытие наиболее надежно защищает во время ракетных атак.

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