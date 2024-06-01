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Українцям дали поради щодо спілкування з дітьми, які постраждали від війни

Фото: основні правила під час спілкування з дітьми (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація щоденно порушує права дітей в Україні. Крім незаконної депортації, окупанти обстрілюють цивільні будинки та мінують українські території, що ставить під небезпеку життя дітей.

"Діти та війна - це не просто. Але подбати про них - простіше, ніж ми можемо думати", - наголосили фахівці.

Психологи пояснили, що кожен дорослий може зробити для дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій.

Основні правила під час спілкування:

  • насамперед будь обережним у темах, що потенційно травмують. Не став дитині питань щодо її мами/тата, допоки вона сама не захоче розповісти;
  • якщо ти бачиш дитину наодинці, без дорослих, краще не питай "де твоя мама?" чи "де твій тато?". Це може ранити дитину якщо її батьки загинули;
  • стань чуйним слухачем, якщо дитина розповідає свою історію, та вислови співчуття (але не жалість). Дозволь розказати стільки, скільки вона готова;
  • за можливості стань другом чи наставником для дитини з дитячого будинку;
  • розповсюджуй інформацію для розвитку толерантності серед дітей.

 

Нагадаємо, що сьогодні, 1 червня, Україна і весь світ відзначає День захисту дітей.

Ми повідомляли про 8 речей, які кожному варто зробити в цю важливу дату.

Крім цього, РБК-Україна у своєму матеріалі зібрало привітання для дітей від українських знаменитостей.

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Діти