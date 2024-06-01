Українцям дали поради щодо спілкування з дітьми, які постраждали від війни

"Діти та війна - це не просто. Але подбати про них - простіше, ніж ми можемо думати", - наголосили фахівці.

Психологи пояснили, що кожен дорослий може зробити для дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій.

Основні правила під час спілкування: