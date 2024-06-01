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Украинцам дали советы по общению с детьми, пострадавшими от войны

Фото: основные правила во время общения с детьми (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация ежедневно нарушает права детей в Украине. Кроме незаконной депортации, оккупанты обстреливают гражданские дома и минуют украинские территории, что ставит под опасность жизнь детей.

"Дети и война - это не просто. Но позаботиться о них - проще, чем мы можем думать", - подчеркнули специалисты.

Психологи объяснили, что каждый взрослый может сделать для детей, пострадавших в результате военных действий.

Основные правила во время общения:

  • прежде всего будь осторожным в потенциально травмирующих темах. Не стал ребенку вопросов по поводу его мамы/папы, пока он сам не захочет рассказать;
  • если ты видишь ребенка наедине, без взрослых, лучше не спрашивай "где твоя мама?" или "где твой папа?". Это может ранить ребенка, если его родители погибли;
  • стань чутким слушателем, если ребенок рассказывает свою историю, и выскажи сочувствие (но не жалость). Позволь рассказать столько, сколько она готова;
  • по возможности стань другом или наставником для ребенка из детского дома;
  • распространяй информацию для развития толерантности среди детей.

 

Напомним, сегодня, 1 июня, Украина и весь мир отмечает День защиты детей.

Мы сообщали о 8 вещах, которые каждому следует сделать в эту важную дату.

Кроме этого, РБК-Украина в своем материале собрало приветствие для детей от украинских знаменитостей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Дети