Українцям дали поради, як поводитися під час грози та кульової блискавки

Українцям розповіли, чого категорично не можна робити при перших спалахах блискавиць чи ударах грому. І як треба поводитись під час кульової блискавки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Як повідомлялось, погода у Києві та області 9 квітня різко погіршиться. Жителів попередили про грозу.

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