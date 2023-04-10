Українцям дали поради, як поводитися під час грози та кульової блискавки

негайно зачиніть всі кватирки, вікна, двері, бо протяги можуть затягти у приміщення блискавку;
вимкніть електроприлади з розетки у квартирах;
не користуйтеся водогоном;
не слід умиватися над раковинами або ванними, в жодному разі не митися у ваннах;
перебувайте трохи далі від вікон де можливі протяги електроприладів труб загалом будь-якого металевого начиння;
утримуйтеся від дзвінка телефоном але, якщо це необхідно, зробіть це одразу ж після чергового грозового розряду, швидко використавши невеличку паузу до наступного розряду.
Якщо гроза застала вас на вулиці у полі, в лісі, на річці
не ховайтеся в невеликих спорудах, будинках, наметах і особливо серед дерев краще сховатись у якомусь заглибленні;
якщо вас двоє чи більше не скупчуйтеся в укритті разом, ховайтеся поодинці можливо ураження блискавкою спричинить трагедію одному, а не всім, бо розряд перебігає через контакт людських тіл;
бігти до сховища слід повільно і злегка, схилившись, а не увесь зріст. Розряди контактують із вищими точками, якою і може бути голова людини. Перебуваючи у сховищі ноги тримайте вкупі, а не розкидано, тим самим звузивши площу можливого ураження розрядом;
негайно треба позбутися речей які є при вас: лопати, сокири, ножів, браслетів навіть годинників. Покладіть все у захищене місце трохи далі від себе. Не лягайте на землю, бо тим самим збільшуєте площу ураження розрядом;
сядьте злегка нахиливши голову, але вона не повинна бути вища предметів довкола вас. Якщо відчули у схованці що, оточуючи вас предмети або частина споруд, скажімо, паркан наче дземчить чи якось відлунює, негайно змініть схованку що стала небезпечною;
якщо волосся на голові немов ворушиться чи здиблюється, принаймні так вам здається, теж перейдіть в інше місце, бо тут накопичуються електрична енергія, що може притягти блискавку;
Якщо гроза застала вас з довгими, особливо металевими предметами в руках вудочками, граблями, вилами не йдіть з ними, а відкладіть якомога далі від себе та перечекайте негоду;
під час грози ніколи не торкайтеся металевих споруд і залізних електроопор, опор мостів, дротяних огорож і подібних об'єктів з металу. Негайно припиніть прогулянку на велосипеді або верхи на коні. Велосипед поставте якомога далі від себе, а коня прив'яжіть. Бажано не ховатися під високими деревами і не торкатися металевого стовпа чи паркану.
Якщо гроза застала вас у човні на водоймі або ви плавали у цей час
найбезпечніше вибратися з води на берег, а якщо це неможливо намагайтеся сидіти у човні нерухомо, витягнувши весла;
вплав слід добиратися повільно спокійно, не розмахуючи руками.
Кульова блискавка: як поводитись
при перших ознаках грози зачиніть, кватирки, вікна, двері;
якщо до вас наближається кульова блискавка, стійте спокійно, затамувавши подих не робіть жодних різких рухів та не намагайтеся одразу ж тікати;
якщо кульова блискавка потрапила до вашого помешкання тримайтеся трохи далі від електроприладів та електропроводки;
якщо ви маєте в руках якийсь предмет з ізолюючими властивостями, виставте його перед собою і в такий спосіб спробуйте зупинити наближення кульової блискавки. Якщо блискавка прилипне до нього, обережно покладіть його на землю, після цього спробуйте повільно вийти з приміщення не викликаючи різких коливань, потоків повітря. Після зникнення блискавки в приміщенні як правило виникає пожежа, тому ретельно перевірте чи часом щось не горить.
Як повідомлялось, погода у Києві та області 9 квітня різко погіршиться. Жителів попередили про грозу.
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