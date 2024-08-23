Українцям буде легше отримати соціальну допомогу: Кабмін ухвалив важливе рішення

Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно з яким українцям для отримання соціальної допомоги не потрібно буде надавати жодних паперових документів, якщо вони вже цифровані та є у базі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету міністрів.
"Продовжуємо будувати цифрову державу. Це стосується абсолютно всіх сфер. Освіти, економіки, медицини, соціальної галузі", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що сьогодні для отримання різних видів соціальної підтримки від держави людина мусить подавати цілий пакет різних документів. При цьому більшість із них оцифрували й вони вже є у державних базах.
"Тому ухвалюємо рішення, що органи соціального захисту не будуть вимагати у людей жодних паперових документів, якщо вони вже є в базі. Це спрощує життя людям, а також дає прозорість і ефективність державної допомоги", - додав прем'єр.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міністерство соціальної політики України пропонує внести зміни до деяких постанов уряду щодо зменшення обігу паперових документів для надання деяких видів державної соціальної підтримки.
Проект передбачає, що заявник може не подавати документи, які наявні в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) або які можна отримати шляхом міжвідомчого інформаційного обміну, та депаперізувати процес адміністрування надання державної соціальної підтримки населенню.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.