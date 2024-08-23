Українцям буде легше отримати соціальну допомогу: Кабмін ухвалив важливе рішення

"Продовжуємо будувати цифрову державу. Це стосується абсолютно всіх сфер. Освіти, економіки, медицини, соціальної галузі", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що сьогодні для отримання різних видів соціальної підтримки від держави людина мусить подавати цілий пакет різних документів. При цьому більшість із них оцифрували й вони вже є у державних базах.

"Тому ухвалюємо рішення, що органи соціального захисту не будуть вимагати у людей жодних паперових документів, якщо вони вже є в базі. Це спрощує життя людям, а також дає прозорість і ефективність державної допомоги", - додав прем'єр.