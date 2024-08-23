Украинцам будет легче получить социальную помощь: Кабмин принял важное решение

"Продолжаем строить цифровое государство. Это касается абсолютно всех сфер. Образования, экономики, медицины, социальной отрасли", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что сегодня для получения разных видов социальной поддержки от государства человек должен подавать целый пакет разных документов. При этом большинство из них оцифровали и они уже находятся в государственных базах.

"Поэтому принимаем решение, что органы социальной защиты не потребуют у людей никаких бумажных документов, если они уже есть в базе. Это упрощает жизнь людям, а также дает прозрачность и эффективность государственной помощи", - добавил премьер.