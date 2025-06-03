Українцям в Австрії скасовують медичну страховку: як отримати послуги після 12 липня

Повідомляється, що перехідний період діє до 12 липня. До цієї дати українці й надалі можуть безкоштовно отримувати медичну допомогу, включно з візитами до лікаря, ліками, стоматологічним лікуванням та перебуванням у лікарні.

Хто залишається застрахованим

Попри зміни, значна частина українців не втратила доступ до страхування. Йдеться про:

осіб, які перебувають на базовому соціальному утриманні (на початку травня - близько 35 000 українців);

тих, хто офіційно працює в Австрії та автоматично охоплений соціальним страхуванням.

Базову допомогу надають тим, хто не може самостійно забезпечити себе та своїх утриманців. Це означає, що завершення дії страховки переважно стосується тих, хто має певні фінансові заощадження, але не працює.

Що робити після 12 липня

Після завершення перехідного періоду українці, які не мають офіційного статусу або роботи, повинні самостійно подбати про оформлення постійного медичного страхування. Це можливо:

через офіційне працевлаштування, яке передбачає соціальні внески;

через добровільне страхування.

Інші соціальні виплати

Водночас допомога на дитину та сімейна допомога для українців в Австрії діятимуть до кінця жовтня. Уряд уже заявив про намір змінити умови для отримання цих виплат. Основна мета - стимулювати працевлаштування українців.

Це важливо через те, що після 12 липня частина українців може залишитися без медичного страхування, якщо не вживе заходів. Щоб цього не трапилося, потрібно офіційно працевлаштуватися або оформити добровільне страхування.