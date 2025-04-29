ua en ru
Вт, 29 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Українця в РФ посадили на 27 років за "спробу отруїти льотчиків": що відомо

Вівторок 29 квітня 2025 21:30
UA EN RU
Українця в РФ посадили на 27 років за "спробу отруїти льотчиків": що відомо Фото: Єгор Семенов у суді (t.me/proc_23)
Автор: Іван Носальський

Українець із Мелітополя Єгор Семенов проведе за ґратами 27 років. Російський суд звинуватив його в "спробі отруєння випускників льотного училища".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Краснодарського краю в Telegram.

Вирок Семенову оголосив Південний окружний військовий суд РФ. Хлопець повинен буде провести у в'язниці перші п'ять років. Потім його перемістять у колонію суворого режиму, де він відсидить ще 22 роки.

Слідство стверджує, що 21 жовтня в місті Армавір у ресторані "Царская охота" колишні курсанти льотного училища, льотчики протиповітряної оборони святкували 20-річчя випуску. Там перебувало понад 70 осіб.

Згідно з чутками в росЗМІ, на банкет приїхав кур'єр і приніс торт з емблемою училища і пляшки віскі. Він стверджував, що це подарунок від одного з випускників, який не зміг поїхати на 20-річчя випуску, але ім'я не уточнив. Торт присутні їсти не стали, оскільки це було "підозріло".

У торті нібито виявили велику кількість ліків, які могли призвести до зупинки серця.

У спробі отруєння звинуватили Семенова. Його затримали в аеропорту Ставрополя, звідти він хотів полетіти до Москви. Згідно з версією росіян, Семенов нібито виконував завдання Служби безпеки України.

Термін для полонених "азовців"

Нагадаємо, місяць тому Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив воїнів батальйону "Азов" до тюремних термінів.

Російський суд звинуватив українських захисників у "насильницькому захопленні влади" і "організації діяльності терористичної організації".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Мелітополь Суд Війна в Україні
NEWS
Кабмін встановив виплати до Дня Незалежності: хто отримає до 3,1 тисяч гривень
Кабмін встановив виплати до Дня Незалежності: хто отримає до 3,1 тисяч гривень
DAILY
100 днів хаосу. Як Трамп змінює правила гри для Америки та світу
Роман Кот, Мілан Лєліч 100 днів хаосу. Як Трамп змінює правила гри для Америки та світу