ua en ru
Вт, 29 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинца в РФ посадили на 27 лет за "попытку отравить летчиков": что известно

Вторник 29 апреля 2025 21:30
UA EN RU
Украинца в РФ посадили на 27 лет за "попытку отравить летчиков": что известно Фото: Егор Семенов в суде (t.me/proc_23)
Автор: Иван Носальский

Украинец из Мелитополя Егор Семенов проведет за решеткой 27 лет. Российский суд обвинил его в "попытке отравления выпускников летного училища".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края в Telegram.

Приговор Семенову огласил Южный окружной военный суд РФ. Парень должен будет провести в тюрьме первые пять лет. Затем его переместят в колонию строгого режима, где он отсидит еще 22 года.

Следствие утверждает, что 21 октября в городе Армавир в ресторане "Царская охота" бывшие курсанты летного училища, летчики противовоздушной обороны праздновали 20-летие выпуска. Там находились более 70 человек.

Согласно слухам в росСМИ, на банкет приехал курьер и принес торт с эмблемой училища и бутылки виски. Он утверждал, что это подарок от одного из выпускников, который не смог поехать на 20-летие выпуска, но имя не уточнил. Торт присутствующие есть не стали, поскольку это было "подозрительно".

В торте якобы обнаружили большое количество лекарств, которые могли привести к остановке сердца.

В попытке отравления обвинили Семенова. Его задержали в аэропорту Ставрополя, оттуда он хотел улететь в Москву. Согласно версии россиян, Семенов якобы выполнял задачи Службы безопасности Украины.

Срок для пленных "азовцев"

Напомним, месяц назад Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил воинов батальона "Азов" к тюремным срокам.

Российский суд обвинил украинских защитников в "насильственном захвате власти" и "организации деятельности террористической организации".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Мелитополь Суд Война в Украине
NEWS
Кабмин установил выплаты ко Дню Независимости: кто получит до 3,1 тысяч гривен
Кабмин установил выплаты ко Дню Независимости: кто получит до 3,1 тысяч гривен
DAILY
100 дней хаоса. Как Трамп меняет правила игры для Америки и мира
Роман Кот, Милан Лелич 100 дней хаоса. Как Трамп меняет правила игры для Америки и мира