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На українців знову чекає сніг: якою буде погода сьогодні

Україна, Понеділок 11 грудня 2023 07:00
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На українців знову чекає сніг: якою буде погода сьогодні Фото: Україну сьогодні знову накриє сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 11 грудня буде зі снігом, місцями очікується туман. Але вдень у деяких областях до +8 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій країні невеликий сніг, місцями мокрий сніг та дощ. На сході та Закарпатті помірні опади.

У східних та центральних областях ожеледь, а на півдні можливий туман.

Температура повітря протягом доби у більшості областей від -3 до +2 градусів. На сході та заході вночі очікується -1 -6 градусів, а на півдні вдень до +8 градусів.

На українців знову чекає сніг: якою буде погода сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, прогнозується мокрий сніг і дощ. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вночі та вдень покажуть у Києві близько нуля градусів.

На українців знову чекає сніг: якою буде погода сьогодні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у грудні.

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