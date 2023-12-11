На українців знову чекає сніг: якою буде погода сьогодні
Погода в Україні 11 грудня буде зі снігом, місцями очікується туман. Але вдень у деяких областях до +8 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій країні невеликий сніг, місцями мокрий сніг та дощ. На сході та Закарпатті помірні опади.
У східних та центральних областях ожеледь, а на півдні можливий туман.
Температура повітря протягом доби у більшості областей від -3 до +2 градусів. На сході та заході вночі очікується -1 -6 градусів, а на півдні вдень до +8 градусів.
Погода у Києві
У столиці сьогодні хмарно, прогнозується мокрий сніг і дощ. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Стовпчики термометрів вночі та вдень покажуть у Києві близько нуля градусів.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у грудні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.