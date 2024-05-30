Українців запрошують стати тренерами вчителів із "Захисту України": кого шукають і як подати заявку

На тлі реформи профільної середньої освіти в Україні шукають тренерів для вчителів, які викладатимуть учням оновлений шкільний предмет "Захист України" (який змінив "Захист Вітчизни" чи "Допризовну підготовку").
РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОН розповідає, хто може стати тренером, як проходитиме підготовка, а також де і як зареєструватися.
Оголошений нещодавно добір тренерів, які навчатимуть вчителів для викладання оновленого курсу "Захист України" у 10-11 класах, має на меті формування суспільства зі стійкою громадянською позицією та оборонною свідомістю.
Згідно з інформацією МОН, стати тренерами можуть:
Навчання тренерів проходитиме в Києві й триватиме з 10 до 14 червня. При цьому організатори оплачують: проживання, трансфер і харчування.
Уточнюється, що програма підготовки тренерів охоплює такі теми:
Після навчання та професійного вишколу тренери:
"Таким чином здобуті знання передаватимуть каскадним методом до більшої кількості педагогів у кожному куточку України", - зауважили в МОН.
Для того, щоб долучитися до ініціативи й стати тренером, необхідно до 4 червня заповнити відповідну анкету на порталі DefenceForUkraine.com.ua.
"Візьміть до уваги, що анкета потребуватиме розгорнутих відповідей на запитання, тож не відкладайте її заповнення на останній день", - радять українцям.
Як стати тренером (скріншот: defenceforukraine.com.ua)
"Наша мета - сформувати в молодого покоління активну громадянськість, оборонну свідомість, практичні навички у сфері безпеки, стійкість у надзвичайних ситуаціях", - підсумували в МОН.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як війна змінила систему навчання в Україні, а також чому МОН планує спрощення шкільних програм.
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