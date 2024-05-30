Украинцев приглашают стать тренерами учителей по "Защите Украины": кого ищут и как подать заявку

На фоне реформы профильного среднего образования в Украине ищут тренеров для учителей, которые будут преподавать ученикам обновленный школьный предмет "Защита Украины" (сменивший "Защиту Отечества" или "Допризывную подготовку").
РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН рассказывает, кто может стать тренером, как будет проходить подготовка, а также где и как зарегистрироваться.
Объявленный недавно донабор тренеров, которые будут обучать учителей для преподавания обновленного курса "Защита Украины" в 10-11 классах, направлен на формирование общества с устойчивой гражданской позицией и оборонным сознанием.
Согласно информации МОН, стать тренерами могут:
Обучение тренеров будет проходить в Киеве и продлится с 10 по 14 июня. При этом организаторы оплачивают: проживание, трансфер и питание.
Уточняется, что программа подготовки тренеров включает следующие темы:
После обучения и профессиональной подготовки тренеры:
"Таким образом, полученные знания будут передаваться каскадным методом к большему количеству педагогов в каждом уголке Украины", - отметили в МОН.
Чтобы присоединиться к инициативе и стать тренером, необходимо до 4 июня заполнить соответствующую анкету на портале DefenceForUkraine.com.ua.
"Учтите, что анкета потребует развернутых ответов на вопросы, поэтому не откладывайте ее заполнение на последний день", - советуют украинцам.
Как стать тренером (скриншот: defenceforukraine.com.ua)
"Наша цель - сформировать у молодого поколения активное гражданство, оборонное сознание, практические навыки в сфере безопасности, устойчивость в чрезвычайных ситуациях", - подытожили в МОН.
Напомним, ранее мы рассказывали, как война изменила систему обучения в Украине, а также почему МОН планирует упрощение школьных программ.
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