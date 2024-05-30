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Украинцев приглашают стать тренерами учителей по "Защите Украины": кого ищут и как подать заявку

Стать тренером учителя может не каждый (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

На фоне реформы профильного среднего образования в Украине ищут тренеров для учителей, которые будут преподавать ученикам обновленный школьный предмет "Защита Украины" (сменивший "Защиту Отечества" или "Допризывную подготовку").

РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН рассказывает, кто может стать тренером, как будет проходить подготовка, а также где и как зарегистрироваться.

Кто может стать тренером и обучать учителей

Объявленный недавно донабор тренеров, которые будут обучать учителей для преподавания обновленного курса "Защита Украины" в 10-11 классах, направлен на формирование общества с устойчивой гражданской позицией и оборонным сознанием.

Согласно информации МОН, стать тренерами могут:

  • учителя предмета "Защита Украины" или смежных дисциплин
  • инструкторы центров гражданской защиты
  • демобилизованные защитники и защитницы Украины
  • специалисты, активно работающие с молодежью

Когда и как будет проходить подготовка тренеров

Обучение тренеров будет проходить в Киеве и продлится с 10 по 14 июня. При этом организаторы оплачивают: проживание, трансфер и питание.

Уточняется, что программа подготовки тренеров включает следующие темы:

  • интерактивные методы преподавания
  • основы национальной безопасности
  • военное управление
  • противодействие информационным угрозам

После обучения и профессиональной подготовки тренеры:

  • получат сертификаты
  • смогут обучать учителей "Защиты Украины" в своих общинах или областях (за средства специальной субвенции из государственного бюджета)

"Таким образом, полученные знания будут передаваться каскадным методом к большему количеству педагогов в каждом уголке Украины", - отметили в МОН.

Где и как зарегистрироваться

Чтобы присоединиться к инициативе и стать тренером, необходимо до 4 июня заполнить соответствующую анкету на портале DefenceForUkraine.com.ua.

"Учтите, что анкета потребует развернутых ответов на вопросы, поэтому не откладывайте ее заполнение на последний день", - советуют украинцам.

Как стать тренером (скриншот: defenceforukraine.com.ua)

"Наша цель - сформировать у молодого поколения активное гражданство, оборонное сознание, практические навыки в сфере безопасности, устойчивость в чрезвычайных ситуациях", - подытожили в МОН.

Напомним, ранее мы рассказывали, как война изменила систему обучения в Украине, а также почему МОН планирует упрощение школьных программ.

Читайте также, что известно о масштабной реформе высшего образования - что может измениться и для кого.

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