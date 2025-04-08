Українців запрошують долучитись до Міжнародного Марафону Героїв: про що йдеться

Українців з усіх куточків світу запрошують долучитись до унікального Міжнародного Марафону Героїв, який проходитиме в онлайн форматі. Офлайн захід відбудеться 13 квітня в одному з міст під Києвом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на портал проекту.
Дехто рахує відлік війни з РФ від 24 лютого 2022 року, проте насправді все почалось з окупації Донбасу та Криму ще у 2014 році. Опір агресору українці мужньо чинять вже впродовж 11 років.
Зараз як ніколи важливо продемонструвати всьому світу силу та єдність, тож українців з усіх куточків світу запрошують долучитись до Міжнародного Марафону Героїв.
Захід триватиме онлайн - впродовж 12-14 квітня 2025 року.
Статистику марафону контролюватиме команда Національного реєстру рекордів України.
Фактично марафон триватиме майже дві доби, адже 13 квітня наступає в Австралії на 9 годин раніше, ніж у Києві (коли в Україні ще 12 квітня), а закінчується цей день в Америці на 10 годин пізніше (коли в Україні буде вже 14 квітня). Тому забіг умовно розпочнеться в Сіднеї, а закінчиться в Лос-Анджелесі.
Взяти участь у Міжнародному Марафоні Героїв офлайн (фізично) можна буде в місті Ірпінь - на набережній.
Захід відбудеться в неділю, 13 квітня 2025 року, й триватиме з 10:00 до 14:00.
Подію буде організовано за сприяння:
Під час марафону на Ірпінській набережній відбудеться також концерт за участі зірок української сцени та телебачення.
Гостей Марафону привітають: Анатолій Анатоліч, Микола Матросов, гурт "Авіатор", Олександр Педан, гурт "Карта світу", Вадим Олійник, Діма Бабак, Аня Добриднєва, Тоні Тунайт, Дядя Вадя, Позитив, Денис Мусаєв.
Ведучий заходу - Андрій Джеджула.
Серед офіційних гостей заходу:
Під час марафону буде проведена акція "Біжу за Героя", в межах якої волонтери пробіжать дистанцію замість Героя, який загинув, захищаючи Україну, у футболці з його іменем та позивним.
Мета цієї акції - нагадати про подвиги наших Героїв та увічнити їх пам'ять.
Замовити футболку з іменем загиблого друга чи родича можна у партнерів заходу.
Важливо, що весь прибуток від продажу буде передано на підтримку:
Міжнародний Марафон Героїв має на меті встановити світовий рекорд за кількістю учасників в одному забігу (долучивши до заходу понад 50 тисяч осіб) і зафіксувати його в "Книзі рекордів України", а також:
Для того, щоб долучитись до Міжнародного Марафону Героїв, потрібно:
Кожен з учасників отримає електронний сертифікат про участь та встановлення рекорду.
Тим часом ті, хто зроблять донати на певну суму, зможуть отримати також електронну медаль (Blockchain Token) та фізичну нагороду - медаль за участь у Марафоні.
Нагадаємо, 6 квітня в Одесі відбувся масовий легкоатлетичний забіг SEASIDE Marathon, в якому взяли участь понад 650 спортсменів із різних міст України. Розпочався захід хвилиною мовчання на честь жертв ракетного удару по місту Кривий Ріг.
Зібрані в межах події благодійні кошти будуть спрямовані на розвиток адаптивного та ветеранського спорту в місті.
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