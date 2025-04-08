Українців запрошують долучитись до Міжнародного Марафону Героїв: про що йдеться

Коли відбудеться Марафон Героїв онлайн

Дехто рахує відлік війни з РФ від 24 лютого 2022 року, проте насправді все почалось з окупації Донбасу та Криму ще у 2014 році. Опір агресору українці мужньо чинять вже впродовж 11 років.

Зараз як ніколи важливо продемонструвати всьому світу силу та єдність, тож українців з усіх куточків світу запрошують долучитись до Міжнародного Марафону Героїв.

Захід триватиме онлайн - впродовж 12-14 квітня 2025 року.

Статистику марафону контролюватиме команда Національного реєстру рекордів України.

Фактично марафон триватиме майже дві доби, адже 13 квітня наступає в Австралії на 9 годин раніше, ніж у Києві (коли в Україні ще 12 квітня), а закінчується цей день в Америці на 10 годин пізніше (коли в Україні буде вже 14 квітня). Тому забіг умовно розпочнеться в Сіднеї, а закінчиться в Лос-Анджелесі.

Де можна пробігти Марафон офлайн

Взяти участь у Міжнародному Марафоні Героїв офлайн (фізично) можна буде в місті Ірпінь - на набережній.

Захід відбудеться в неділю, 13 квітня 2025 року, й триватиме з 10:00 до 14:00.

Подію буде організовано за сприяння:

Київської обласної державної адміністрації;

Міністерства молоді та спорту України.

Під час марафону на Ірпінській набережній відбудеться також концерт за участі зірок української сцени та телебачення.

Гостей Марафону привітають: Анатолій Анатоліч, Микола Матросов, гурт "Авіатор", Олександр Педан, гурт "Карта світу", Вадим Олійник, Діма Бабак, Аня Добриднєва, Тоні Тунайт, Дядя Вадя, Позитив, Денис Мусаєв.

Ведучий заходу - Андрій Джеджула.

Серед офіційних гостей заходу:

міністр молоді та спорту - Матвій Бідний;

голова Київської ОДА - Микола Калашник;

організатор марафону - Петро Волощенко (ветеранській рух BRO, школа операторів безпілотних систем "MAB");

учасниця трьох літніх Паралімпійських ігор з паратріатлону (2016, 2020, 2024) - Аліса Колпакчи;

майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики, член національної збірної, неодноразова чемпіонка України та міжнародних змагань, учасниця літніх Олімпійських ігор в Токіо - Дар'я Михайлова;

ветеранка війни, капітан національної збірної команди України з ампфутболу, координатор соціального проекту програми президента "Активні парки", амбасадорка проекту "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги" в Київській області - Ольга Бенда;

ветеран війни, переможець "Ігор Нескорених", координатор проекту "Активні парки - локації здорової України", амбасадор проекту "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги" в Київській області - Володимир Товкис;

ветеран війни, координатор соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" - Олег Андрієнко;

спортивний журналіст, засновник "Національного реєстру рекордів України", голова "Клубу незвичайних рекордсменів", засновник "Всесвітньої української спортивної агенції" - Валентин Щербачов.

Чим важлива акція "Біжу за Героя"

Під час марафону буде проведена акція "Біжу за Героя", в межах якої волонтери пробіжать дистанцію замість Героя, який загинув, захищаючи Україну, у футболці з його іменем та позивним.

Мета цієї акції - нагадати про подвиги наших Героїв та увічнити їх пам'ять.

Замовити футболку з іменем загиблого друга чи родича можна у партнерів заходу.

Футболка "Біжу за Героя" (скриншот: mug.kiev.ua)

Важливо, що весь прибуток від продажу буде передано на підтримку:

Збройних сил України;

ветеранів.

Якою є мета Міжнародного Марафону Героїв

Міжнародний Марафон Героїв має на меті встановити світовий рекорд за кількістю учасників в одному забігу (долучивши до заходу понад 50 тисяч осіб) і зафіксувати його в "Книзі рекордів України", а також:

об'єднати українців зі спільною метою;

нагадати співвітчизникам у всьому світі, що ми - нація героїв;

нагадати всьому світу, що війна в Україні триває вже 11 років;

нагадати про боротьбу українців за свободу, про опір окупантам, опір тоталітарному монстру ціною життя українських громадян;

зібрати кошти та передати їх на потреби збройних сил України та ветеранського руху;

пригадати героїв, які загинули, виборюючи незалежність України.

Попередній подібний рекорд України (ілюстрація: ukrainian.run)

Як долучитись до Марафону Героїв онлайн

Для того, щоб долучитись до Міжнародного Марафону Героїв, потрібно:

зареєструватись на сайті Марафону;

у день забігу - вийти на коротку пробіжку, натиснувши кнопку "Старт" у відповідному чат-боті;

пробігти будь-яку дистанцію;

натиснути кнопку "Фініш" у чат-боті.

Кожен з учасників отримає електронний сертифікат про участь та встановлення рекорду.

Тим часом ті, хто зроблять донати на певну суму, зможуть отримати також електронну медаль (Blockchain Token) та фізичну нагороду - медаль за участь у Марафоні.

Пам'ятні нагороди для учасників Міжнародного Марафону Героїв (скриншот: ukrainian.run)