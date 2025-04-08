Украинцев приглашают присоединиться к Международному Марафону Героев: о чем речь
Украинцев со всех уголков мира приглашают присоединиться к уникальному Международному Марафону Героев, который будет проходить в онлайн формате. Офлайн мероприятие состоится 13 апреля в одном из городов под Киевом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал проекта.
Когда состоится Марафон Героев онлайн
Некоторые считают начало войны с РФ от 24 февраля 2022 года, однако на самом деле все началось с оккупации Донбасса и Крыма еще в 2014 году. Сопротивление агрессору украинцы мужественно оказывают уже на протяжении 11 лет.
Сейчас как никогда важно продемонстрировать всему миру силу и единство, поэтому украинцев со всех уголков мира приглашают присоединиться к Международному Марафону Героев.
Мероприятие будет проходить онлайн - в течение 12-14 апреля 2025 года.
Статистику марафона будет контролировать команда Национального реестра рекордов Украины.
Фактически марафон продлится почти двое суток, ведь 13 апреля наступает в Австралии на 9 часов раньше, чем в Киеве (когда в Украине еще 12 апреля), а заканчивается этот день в Америке на 10 часов позже (когда в Украине будет уже 14 апреля). Поэтому забег условно начнется в Сиднее, а закончится в Лос-Анджелесе.
Где можно пробежать Марафон офлайн
Принять участие в Международном Марафоне Героев офлайн (физически) можно будет в городе Ирпень - на набережной.
Мероприятие состоится в воскресенье, 13 апреля 2025 года, и продлится с 10:00 до 14:00.
Событие будет организовано при содействии:
- Киевской областной государственной администрации;
- Министерства молодежи и спорта Украины.
Во время марафона на Ирпенской набережной состоится также концерт с участием звезд украинской сцены и телевидения.
Гостей Марафона поздравят: Анатолий Анатолич, Николай Матросов, группа "Авиатор", Александр Педан, группа "Карта мира", Вадим Олейник, Дима Бабак, Аня Добрыднева, Тони Тунайт, Дядя Вадя, Позитив, Денис Мусаев.
Ведущий мероприятия - Андрей Джеджула.
Среди официальных гостей мероприятия:
- министр молодежи и спорта - Матвей Бедный;
- председатель Киевской ОГА - Николай Калашник;
- организатор марафона - Петр Волощенко (ветеранское движение BRO, школа операторов беспилотных систем "MAB");
- участница трех летних Паралимпийских игр по паратриатлону (2016, 2020, 2024) - Алиса Колпакчи;
- мастер спорта международного класса по легкой атлетике, член национальной сборной, неоднократная чемпионка Украины и международных соревнований, участница летних Олимпийских игр в Токио - Дарья Михайлова;
- ветеран войны, капитан национальной сборной команды Украины по ампфутболу, координатор социального проекта программы президента "Активные парки", амбассадор проекта "Бок о бок всеукраинские школьные лиги" в Киевской области - Ольга Бенда;
- ветеран войны, победитель "Игр Непокоренных", координатор проекта "Активные парки - локации здоровой Украины", амбассадор проекта "Бок о бок всеукраинские школьные лиги" в Киевской области - Владимир Товкис;
- ветеран войны, координатор социального проекта "Активные парки - локации здоровой Украины" - Олег Андриенко;
- спортивный журналист, основатель "Национального реестра рекордов Украины", председатель "Клуба необычных рекордсменов", основатель "Всемирного украинского спортивного агентства" - Валентин Щербачев.
Чем важна акция "Бегу за Героя"
Во время марафона будет проведена акция "Бегу за Героя", в рамках которой волонтеры пробегут дистанцию вместо Героя, который погиб, защищая Украину, в футболке с его именем и позывным.
Цель этой акции - напомнить о подвигах наших Героев и увековечить их память.
Заказать футболку с именем погибшего друга или родственника можно у партнеров мероприятия.
Футболка "Бегу за Героя" (скриншот: mug.kiev.ua)
Важно, что вся прибыль от продажи будет передана на поддержку:
- Вооруженных сил Украины;
- ветеранов.
Какова цель Международного Марафона Героев
Международный Марафон Героев имеет целью установить мировой рекорд по количеству участников в одном забеге (приобщив к мероприятию более 50 тысяч человек) и зафиксировать его в "Книге рекордов Украины", а также:
- объединить украинцев с общей целью;
- напомнить соотечественникам во всем мире, что мы - нация героев;
- напомнить всему миру, что война в Украине продолжается уже 11 лет;
- напомнить о борьбе украинцев за свободу, о сопротивлении оккупантам, сопротивлении тоталитарному монстру ценой жизни украинских граждан;
- собрать средства и передать их на нужды вооруженных сил Украины и ветеранского движения;
- вспомнить героев, которые погибли, борясь за независимость Украины.
Предыдущий подобный рекорд Украины (иллюстрация: ukrainian.run)
Как присоединиться к Марафону Героев онлайн
Для того чтобы присоединиться к Международному Марафону Героев, нужно:
- зарегистрироваться на сайте Марафона;
- в день забега - выйти на короткую пробежку, нажав кнопку "Старт" в соответствующем чат-боте;
- пробежать любую дистанцию;
- нажать кнопку "Финиш" в чат-боте.
Каждый из участников получит электронный сертификат об участии и установлении рекорда.
Между тем те, кто сделают донаты на определенную сумму, смогут получить также электронную медаль (Blockchain Token) и физическую награду - медаль за участие в Марафоне.
Памятные награды для участников Международного Марафона Героев (скриншот: ukrainian.run)
Напомним, 6 апреля в Одессе состоялся массовый легкоатлетический забег SEASIDE Marathon, в котором приняли участие более 650 спортсменов из разных городов Украины. Началось мероприятие минутой молчания в честь жертв ракетного удара по городу Кривой Рог.
Собранные в рамках события благотворительные средства будут направлены на развитие адаптивного и ветеранского спорта в городе.
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