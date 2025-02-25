"Військовим потрібна ваша допомога". Українців просять повідомляти в "єВорог" про окупантів

Українців закликають повідомлять про штаби, командні пункти, тренувальні табори росіян. Це можна зробити через чатбот єВорог.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Щоб повідоми про розташування росіян треба перейти в чатбот "єВорог" із розділу Сервіси в "Дії".
Відмічається, що знімати об’єкти треба тільки, якщо поряд нікого немає. Після передачі данних треба видалити листування та фото з галереї і перевірити, щоб вони не залишилися у видаленому.
Сили оборони цікавлять штаби та командні пункти росіян, бо там планують операції, ухвалюють рішення та керують атаками. У тренувальних таборах готують нові підрозділи для бойових дій.
Найчастіше штаби й командні пункти розташовуються в адміністративних будівлях, готелях, заводах або приватних будинках.
Розпізнати їх можна так:
Тренувальні табори переважно розміщені в лісових масивах, колишніх військових полігонах та покинутих промзонах.
Їх видає велика кількість наметів, польових укріплень, регулярні стрільби, вибухи, навчання, автобуси або вантажівки, що привозять військових.
Нагадаємо, що на Покровському напрямку дрони знищили танк Т-72, БМП, гармату Д-30, склад БК, військовий транспорт, обладнання для зв'язку.
А артилеристи бригади "Помста" успішно завдали удару по ворожому укриттю, знищивши його та значно ослабивши позиції противника.