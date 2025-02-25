"Військовим потрібна ваша допомога". Українців просять повідомляти в "єВорог" про окупантів

Щоб повідоми про розташування росіян треба перейти в чатбот "єВорог" із розділу Сервіси в "Дії".

Відмічається, що знімати об’єкти треба тільки, якщо поряд нікого немає. Після передачі данних треба видалити листування та фото з галереї і перевірити, щоб вони не залишилися у видаленому.

Як розпізнати штаби та командні пункти росіян

Сили оборони цікавлять штаби та командні пункти росіян, бо там планують операції, ухвалюють рішення та керують атаками. У тренувальних таборах готують нові підрозділи для бойових дій.

Найчастіше штаби й командні пункти розташовуються в адміністративних будівлях, готелях, заводах або приватних будинках.

Розпізнати їх можна так:

підвищена охорона, блокпости, військова техніка;

антени зв’язку, супутникові тарілки, генератори;

постійний рух позашляховиків і машин зв’язку.

Тренувальні табори переважно розміщені в лісових масивах, колишніх військових полігонах та покинутих промзонах.

Їх видає велика кількість наметів, польових укріплень, регулярні стрільби, вибухи, навчання, автобуси або вантажівки, що привозять військових.