Українців закликають не ходити в гори через погіршення погоди

За прогнозами синоптиків, 12 листопада у Карпатах пройде значний мокрий сніг. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

"Відтак прикарпатців та туристів закликаємо утриматись від походів в гори, водіїв - бути уважними за кермом, особливо у гірській місцевості", - заявила голова ОВА.

Відповідні служби готові до реагування у разі погіршення погоди.

Сніг в Україні

Сніг та мороз для Карпат - не нове явище. Так, 9 жовтня у Карпатах вдарив мороз. А 10 жовтня на горі Піп Іван Чорногорський у Карпатах випав сніг. Крім того, українські гори замело і 16 жовтня, а 17 жовтня там можна було спостерігати справжню завірюху.

Крім того, Карпати 9 листопада почало заметати снігом. Там почалася завірюха.

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