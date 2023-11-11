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Українців закликають не ходити в гори через погіршення погоди

Субота 11 листопада 2023 18:06
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Українців закликають не ходити в гори через погіршення погоди Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Карпатах впродовж доби очікується погіршення погодних умов. Тому українців закликають не ходити в гори.

Про це заявила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її повідомлення в Telegram.

За прогнозами синоптиків, 12 листопада у Карпатах пройде значний мокрий сніг. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

"Відтак прикарпатців та туристів закликаємо утриматись від походів в гори, водіїв - бути уважними за кермом, особливо у гірській місцевості", - заявила голова ОВА.

Відповідні служби готові до реагування у разі погіршення погоди.

Сніг в Україні

Сніг та мороз для Карпат - не нове явище. Так, 9 жовтня у Карпатах вдарив мороз. А 10 жовтня на горі Піп Іван Чорногорський у Карпатах випав сніг. Крім того, українські гори замело і 16 жовтня, а 17 жовтня там можна було спостерігати справжню завірюху.

Крім того, Карпати 9 листопада почало заметати снігом. Там почалася завірюха.

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В'ячеслав Негода Івано-Франківська область Карпаты
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