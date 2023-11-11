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Украинцев призывают не ходить в горы из-за ухудшения погоды

Суббота 11 ноября 2023 18:06
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Украинцев призывают не ходить в горы из-за ухудшения погоды Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Карпатах в течение суток ожидается ухудшение погодных условий. Поэтому украинцев призывают не ходить в горы.

Об этом заявила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Telegram.

По прогнозам синоптиков, 12 ноября в Карпатах пройдет значительный мокрый снег. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

"Поэтому прикарпатцев и туристов призываем воздержаться от походов в горы, водителей - быть внимательными за рулем, особенно в горной местности", - заявила председатель ОВА.

Соответствующие службы готовы к реагированию в случае ухудшения погоды.

Снег в Украине

Снег и мороз для Карпат - не новое явление. Да, 9 октября в Карпатах ударил мороз. А 10 октября на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпал снег. Кроме того, украинские горы замело и 16 октября, а 17 октября там можно было наблюдать настоящую метель.

Кроме того, Карпаты 9 ноября начали заметать снегом. Там началась метель.

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Вячеслав Негода Ивано-Франковская область Карпаты
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