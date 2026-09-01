Продукти можуть подорожчати через атаки РФ: Мінагро назвав оцінку, нижчу за прогноз бізнесу

Російські атаки на продовольчу інфраструктуру змушують бізнес перебудовувати логістику, що може позначитися на цінах. У Мінагрополітики очікують подорожчання "максимум до 2,5%", тоді як учасники ринку прогнозують зростання цін на окремі категорії на 3–12%.

Про те, як змінюється система постачання продовольства та наскільки це може вплинути на ціни для споживачів, – читайте в матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Україна має достатні запаси продовольства для внутрішнього ринку.

Через російські атаки бізнес переходить до більш децентралізованої моделі постачання.

Продукцію планують доставляти меншими партіями та безпосередньо від виробників до місць реалізації.

Перебудова логістики збільшує транспортні та складські витрати.

У Мінагрополітики оцінюють можливе подорожчання продуктів максимум у 2,5%.

Представники логістичного та ритейл-ринку раніше прогнозували зростання цін на окремі категорії на 3–12%, залежно від умов зберігання та доставки.

Як змінюється постачання продуктів

Україна має достатні запаси продовольства, однак російські удари по складах змушують учасників ринку змінювати звичну модель постачання. За словами міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, одним із ключових рішень стала децентралізація.

Йдеться про зберігання та доставку продукції невеликими партіями, а також про пряме постачання від виробника безпосередньо до місця реалізації. Такий підхід має зменшити ризик одночасного знищення великих обсягів продукції та водночас забезпечити магазини необхідними товарами без перебоїв.

Перебудова логістики вже впливає і на роботу торговельних мереж. У магазинах може бути менше окремих позицій, однак це не означатиме дефіциту продуктів, наголосив Висоцький.

На скільки можуть подорожчати продукти

Зміна логістичної моделі потребує додаткових витрат на транспортування та може вплинути на вартість складських послуг. Водночас у Мінагрополітики не очікують різкого стрибка цін.

За оцінкою відомства, додаткові витрати можуть призвести до подорожчання продуктів харчування "максимум до 2,5%".

''Перехід до більш децентралізованої моделі постачання потребує додаткових транспортних витрат, що може вплинути на ціну товару. Також може змінитися вартість складських послуг. Водночас, за оцінкою Мінагрополітики, це не має призвести до суттєвого подорожчання продуктів харчування – максимум до 2,5%'', – зазначив Тарас Висоцький.

Водночас оцінки представників бізнесу, оприлюднені раніше, є значно вищими.

За прогнозами директорки UTG Євгенії Локтіонової, логістика сухих товарів може подорожчати на 15–25%, а охолоджених – на 35–50%. Відповідно, роздрібні ціни на сухі товари можуть зрости на 3–5%, а на продукцію, яка потребує охолодження, – на 7–12%.

Співвласник RetailPro Артем Ретін оцінював можливе зростання витрат на зберігання та доставку у 10–15%. За його словами, на окремих маршрутах, які доводиться перебудовувати в обхід пошкоджених розподільчих центрів, витрати можуть збільшуватися у 2–3 рази. Це, за його оцінкою, може додати до кінцевих цін у середньому 1–5%.

Нагадємо, російські атаки вже завдали серйозної шкоди продуктовій логістиці України. За даними Мінагрополітики, в окремих регіонах знищено до 90% потужностей для зберігання продовольства.