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Українців закликали вимикати кондиціонери і бойлери у пікові години навантаження енергосистеми

Фото: українців закликали вимикати бойлери та кондиціонери (freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова

Українців вчергове закликали обмежити використання бойлерів та кондиціонерів у часи пікового навантаження для забезпечення стабільності енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Держенергонагляду Руслана Слободяна.

"Для забезпечення стабільності енергосистеми важливо відновити максимально можливу кількість пошкоджених енергооб’єктів", - зауважив Слободян.

Він зауважив, що енергетики мають чіткі плани щодо відновлення пошкодженої генерації.

"Зрозуміло, що до осінньо-зимового періоду все відремонтувати не вдасться. Нагадаю, що внаслідок масованих ракетно-дронових атак пошкоджено близько 9 ГВт потужностей. Частину з об’єктів розраховуємо відновити до зими", – зазначив голова Держенергонагляду.

Зокрема Слободян наголосив, що для стабільності енергосистеми велике значення має ощадливе та раціональне використання електроенергії споживачами.

"Споживачі можуть безпосередньо впливати на цей фактор. Наприклад, за можливості, вимикати бойлер, де є така можливість, користуватися послугами централізованого постачання гарячої води", - сказав він.

Він наголосив, що, водночас можна зменшити використання кондиціонерів, особливо у години пікового навантаження. За його словами, загалом це сприятиме розвантаженню енергосистеми та може вплинути на інтенсивність застосування графіків погодинних відключень.

Нагадаємо, через дефіцит в енергосистемі, спричинений ударами Росії по енергетичній інфраструктурі України, а також на фоні планових ремонтів на атомних енергоблоках діють графіки відключення світла.

Щоб не допустити аварійних ситуацій, українців систематично закликають економити електроенергію та не користуватися кондиціонерами та потужними електроприладами.

Детальніше, чому громадян закликають це робити, та як даний фактор впливає на енергосистему, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Відключеня світла