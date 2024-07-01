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Украинцев призвали выключать кондиционеры и бойлеры в пиковые часы нагрузки энергосистемы

Фото: украинцев призвали выключать бойлеры и кондиционеры (freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова

Украинцев в очередной раз призвали ограничить использование бойлеров и кондиционеров во время пиковой нагрузки для обеспечения стабильности энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Госэнергонадзора Руслана Слободяна.

"Для обеспечения стабильности энергосистемы важно восстановить максимально возможное количество поврежденных энергообъектов", - отметил Слободян.

Он отметил, что энергетики имеют четкие планы по восстановлению поврежденной генерации.

"Понятно, что к осенне-зимнему периоду все отремонтировать не удастся. Напомню, что в результате массированных ракетно-дроновых атак повреждено около 9 ГВт мощностей. Часть из объектов рассчитываем восстановить до зимы", - отметил глава Госэнергонадзора.

В частности, Слободян подчеркнул, что для стабильности энергосистемы большое значение имеет экономное и рациональное использование электроэнергии потребителями.

"Потребители могут оказывать непосредственное влияние на этот фактор. Например, по возможности, выключать бойлер, где есть такая возможность, пользоваться услугами централизованного снабжения горячей водой", - сказал он.

Он подчеркнул, что одновременно можно уменьшить использование кондиционеров, особенно в часы пиковой нагрузки. По его словам, это будет способствовать разгрузке энергосистемы и может повлиять на интенсивность применения графиков почасовых отключений.

Напомним, из-за дефицита в энергосистеме, вызванного ударами России по энергетической инфраструктуре Украины, а также на фоне плановых ремонтов на атомных энергоблоках действуют графики отключения света.

Чтобы не допустить аварийных ситуаций, украинцев систематически призывают экономить электроэнергию и не пользоваться кондиционерами и мощными электроприборами.

Детальнее, почему граждан призывают это делать, и как данный фактор влияет на энергосистему, - читайте в материале РБК-Украина.

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Отключения света