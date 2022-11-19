Українців закликали ще більше економити електроенергію: які прилади краще не вмикати
Заступник міністра енергетики Фарід Сафаров заявив, що українці в середньому скоротили своє споживання електрики на 10%, але цього недостатньо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра енергетики Фаріда Сафарова в ефірі телемарафону.
"Ми вдячні громадянам, які в середньому скоротили своє споживання на 10%. Але для того, щоб розвантажити мережу і було максимально комфортно і швидко відновлювати мережі, ми б просили й хотіли, щоб вони скоротили своє споживання на 25%, і додатково не користувались електричними приладами, в яких нема потреби", - сказав Сафаров.
За словами заступника Міненерго, щоб зекономити електроенергію потрібно:
- вимикати світло в кімнатах, де не перебувають мешканці;
- уникати використання мікрохвильових печей;
- не користуватися електрочайниками;
- температуру бойлера знизити до 50 градусів;
- чайники та мікрохвильові печі можна замінити кип’ятінням та підігрівом на плиті;
- під час прибирання не варто одночасно вмикати праску та пральну машину.
На думку Сафарова, в майбутньому ситуація в енергетиці може загостритись, тож українці мають до цього підготуватись.
"По-перше, ви маєте підготувати теплий одяг, щоб не замерзнути. Також термопосуд - це термоси для гарячої води та їжі, щоб вони довше зберігалися теплими. А також продукти довгого зберігання, щоб швидко їх приготувати", - додав представник Міненерго.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українців закликали розглянути можливість виїзду з країни. Це допоможе заощадити електроенергію.
Також раніше ми писали, що сьогодні, 19 листопада, в Україні не очікуються аварійні відключення світла. Енергетики зробили усе можливе, аби перший сніжний вихідний обійшовся без додаткових обмежень для українців.
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