Українців закликали ще більше економити електроенергію: які прилади краще не вмикати

Заступник міністра енергетики Фарід Сафаров заявив, що українці в середньому скоротили своє споживання електрики на 10%, але цього недостатньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра енергетики Фаріда Сафарова в ефірі телемарафону.

"Ми вдячні громадянам, які в середньому скоротили своє споживання на 10%. Але для того, щоб розвантажити мережу і було максимально комфортно і швидко відновлювати мережі, ми б просили й хотіли, щоб вони скоротили своє споживання на 25%, і додатково не користувались електричними приладами, в яких нема потреби", - сказав Сафаров.

За словами заступника Міненерго, щоб зекономити електроенергію потрібно:

вимикати світло в кімнатах, де не перебувають мешканці;

уникати використання мікрохвильових печей;

не користуватися електрочайниками;

температуру бойлера знизити до 50 градусів;

чайники та мікрохвильові печі можна замінити кип’ятінням та підігрівом на плиті;

під час прибирання не варто одночасно вмикати праску та пральну машину.

На думку Сафарова, в майбутньому ситуація в енергетиці може загостритись, тож українці мають до цього підготуватись.

"По-перше, ви маєте підготувати теплий одяг, щоб не замерзнути. Також термопосуд - це термоси для гарячої води та їжі, щоб вони довше зберігалися теплими. А також продукти довгого зберігання, щоб швидко їх приготувати", - додав представник Міненерго.