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Украинцев призвали еще больше экономить электроэнергию: какие приборы лучше не включать

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Украина, Суббота 19 ноября 2022 16:20
Украинцев призвали еще больше экономить электроэнергию: какие приборы лучше не включать Фото: украинцев призвали еще больше экономить электроэнергию (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Замминистра энергетики Фарид Сафаров заявил, что украинцы в среднем сократили свое потребление электричества на 10%, но этого недостаточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра энергетики Фарида Сафарова в эфире телемарафона.

"Мы благодарны гражданам, которые в среднем сократили свое потребление на 10%. Но для того чтобы разгрузить сеть и было максимально комфортно и быстро восстанавливать сети, мы бы просили и хотели, чтобы они сократили свое потребление на 25%, и дополнительно не пользовались электрическими приборами, которые не нуждаются", - сказал Сафаров.

По словам заместителя Минэнерго, чтобы сэкономить электроэнергию нужно:

  • выключать свет в комнатах, где не находятся обитатели;
  • избегать использования микроволновок;
  • не пользоваться электрочайниками;
  • температуру бойлера снизить до 50 градусов;
  • чайники и микроволновки можно заменить кипячением и подогревом на плите;
  • во время уборки не следует одновременно включать утюг и стиральную машину.

По мнению Сафарова, в будущем ситуация в энергетике может обостриться, так что украинцы должны к этому подготовиться.

"Во-первых, вы должны подготовить теплую одежду, чтобы не замерзнуть. Также термопосуда - это термосы для горячей воды и пищи, чтобы они дольше хранились теплыми. А также продукты долгого хранения, чтобы быстро их приготовить", - добавил представитель Минэнерго.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинцы призывали рассмотреть возможность выезда из страны. Это поможет сэкономить электроэнергию .

Также ранее мы писали, что сегодня, 19 ноября, в Украине не ожидаются аварийные отключения света . Энергетики сделали все возможное, чтобы первый снежный выходной обошелся без дополнительных ограничений для украинцев.

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