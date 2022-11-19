Украинцев призвали еще больше экономить электроэнергию: какие приборы лучше не включать
Замминистра энергетики Фарид Сафаров заявил, что украинцы в среднем сократили свое потребление электричества на 10%, но этого недостаточно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра энергетики Фарида Сафарова в эфире телемарафона.
"Мы благодарны гражданам, которые в среднем сократили свое потребление на 10%. Но для того чтобы разгрузить сеть и было максимально комфортно и быстро восстанавливать сети, мы бы просили и хотели, чтобы они сократили свое потребление на 25%, и дополнительно не пользовались электрическими приборами, которые не нуждаются", - сказал Сафаров.
По словам заместителя Минэнерго, чтобы сэкономить электроэнергию нужно:
- выключать свет в комнатах, где не находятся обитатели;
- избегать использования микроволновок;
- не пользоваться электрочайниками;
- температуру бойлера снизить до 50 градусов;
- чайники и микроволновки можно заменить кипячением и подогревом на плите;
- во время уборки не следует одновременно включать утюг и стиральную машину.
По мнению Сафарова, в будущем ситуация в энергетике может обостриться, так что украинцы должны к этому подготовиться.
"Во-первых, вы должны подготовить теплую одежду, чтобы не замерзнуть. Также термопосуда - это термосы для горячей воды и пищи, чтобы они дольше хранились теплыми. А также продукты долгого хранения, чтобы быстро их приготовить", - добавил представитель Минэнерго.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинцы призывали рассмотреть возможность выезда из страны. Это поможет сэкономить электроэнергию .
Также ранее мы писали, что сегодня, 19 ноября, в Украине не ожидаются аварийные отключения света . Энергетики сделали все возможное, чтобы первый снежный выходной обошелся без дополнительных ограничений для украинцев.
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