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Украинцев призвали не публиковать информацию о пропавших без вести

Новина українською →
Украина, Воскресенье 07 мая 2023 23:32
Украинцев призвали не публиковать информацию о пропавших без вести Фото: Украинцев призвали не публиковать информацию о пропавших без вести (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Украинцев призвали не распространять в социальных сетях информацию о лицах, которые сейчас считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Родные пропавших без вести хватаются за любой шанс разыскать близких, в том числе публикуют сообщения в социальных сетях и телеграмм-каналах. При этом указывают персональные данные, что может навредить их близким", - сообщили в Минреинтеграции.

Уполномоченный из пропавших без вести призвал придерживаться элементарной информационной безопасности. В частности:

  • не выставлять фото в военной форме;
  • не указывать номера частей;
  • звание;
  • и остальные персональные данные.

В случае потери связи с человеком необходимо сразу обратиться к Уполномоченному и другим ведомствам.

Напомним, ранее мы писали с чего начать поиск пропавших без вести.

К тому же на днях в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести.

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