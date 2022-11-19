UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українців закликали подумати над виїздом з України заради економії електроенергії

Фото: українців закликали подумати над виїздом з України заради економії електроенергії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українців закликали розглянути можливість виїзду з країни. Це допоможе заощадити електроенергію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Через масові ракетні удари Київ може зіткнутись з повним відключенням електроенергії.

За словами генерального директора ДТЕК Максима Тимченка, з кожним російським ударом енергосистема України стає менш надійною. Водночас зменшення її споживання, є ключем для її збереження.

"Якщо вони (українці, - ред.) зможуть знайти альтернативне місце для проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи", - заявив гендиректор ДТЕК.

Тимченко пояснив, що допомога енергосистемі України є також внеском у перемогу. Зменшення електроспоживання гарантуватиме наявність світла в лікарнях, які рятують наших поранених солдатів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні 19 листопада, в Україні не очікуються аварійні відключення світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніДТЕКУкренерго