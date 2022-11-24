Українців закликали економно користуватися зв'язком та інтернетом: у чому причина

Українцям необхідно дуже економно користуватися мобільним зв'язком та інтернетом, оскільки після ракетних ударів обладнання працює на межі можливостей.

Про це заявив речник Держспецзв'язку Володимир Кондрашов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на брифінгу в Military Media Center.

"Ми просимо користуватися мобільним зв'язком та інтернетом дуже економно, в умовах ракетних атак і перебоїв з електроживленням мережі працюють на межі своїх потужностей, і темпи їх відновлення будуть набагато нижчими, ніж були до російського повномасштабного вторгнення", - сказав Кондрашов.

За його словами, станом на дев'ять ранку 24 листопада в Україні вже працювало понад 50% мереж фіксованого широкосмугового доступу до інтернету.

"При повному відключенні світла на тривалий період, якщо мобільний зв'язок відсутній взагалі, рекомендуємо скористатися фіксованим зв'язком, оскільки там набагато вищий шанс, що він працюватиме. Якщо вдома немає звичайного стаціонарного телефону, заздалегідь дізнайтеся, де знайти найближчий", - зазначив Кондрашов.

Спікер Держспецзв'язку також зазначив, що завдяки міжнародним партнерам Україна отримує необхідне телекомунікаційне обладнання, яке дозволяє забезпечувати не лише зв'язком населення у разі довгострокових відключень електроенергії, а й оперативно відновлювати зв'язок на деокупованих територіях України.