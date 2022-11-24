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Украинцев призвали экономно пользоваться связью и интернетом: в чем причина

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Киев, Четверг 24 ноября 2022 15:10
Украинцев призвали экономно пользоваться связью и интернетом: в чем причина Фото: украинцев призвали экономно пользоваться интернетом (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинцам необходимо очень экономно пользоваться мобильной связью и интернетом, поскольку после ракетных ударов оборудование работает на грани возможностей.

Об этом заявил спикер Госспецсвязи Владимир Кондрашов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на брифинге в Military Media Center.

"Мы просим пользоваться мобильной связью и интернетом очень экономно, в условиях ракетных атак и перебоев с электропитанием сети работают на грани своих мощностей, и темпы их восстановления будут намного ниже, чем были до российского полномасштабного вторжения", - сказал Кондрашов.

По его словам, по состоянию на девять утра 24 ноября, в Украине уже работали более 50% сетей фиксированного широкополосного доступа к интернету.

"При полном отключении света на длительный период, если мобильная связь отсутствует вообще, рекомендуем воспользоваться фиксированной связью, поскольку там гораздо выше шанс, что она будет работать. Если дома нет обычного стационарного телефона, заранее узнайте, где найти ближайший", - отметил Кондрашов.

Спикер Госспецсвязи также отметил, что благодаря международным партнерам Украина получает необходимое телекоммуникационное оборудование, позволяющее обеспечивать не только связью населения в случае долгосрочных отключений электроэнергии, но и оперативно восстанавливать связь на деоккупированных территориях Украины.

Напомним, 23 ноября Россия нанесла очередной массированный удар по инфраструктуре Украины. В результате чего без света оказалась большая часть страны, погибли десять человек, а ранения получили 55.

Как отметили в "Укрэнерго", по состоянию на сегодняшний день энергетическая система Украины постепенно восстанавливается после российской атаки - ситуация сложная, но впрочем, контролируемая.

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