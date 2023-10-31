Для українців створили мапу з місцями, де можна отримати гуманітарну допомогу

Як розповіли у міністерстві, актуальною мапа стала для внутрішньо переміщених осіб. На ній позначено центри як міжнародних, так і вітчизняних організацій, які надають гуманітарну допомогу.

За допомогою мапи також можна знайти потрібну організацію за адресою чи типом допомоги. Крім того, вказані дані по кожній з організацій. Зокрема, точна адреса, години прийому, контактний номер телефону тощо.

Переглянути мапу можна натиснувши ТУТ.

Європа працює над програмами з повернення українців додому

Українці, які користуються колективним захистом у Норвегії, можуть отримати допомогу на повернення додому. Держава виділяє підтримку у 1500 євро.

Також уряд Швейцарії оприлюднив попередню стратегію з повернення українських біженців додому. На виїзд дадуть 6-9 місяців після закінчення статусу захисту.

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