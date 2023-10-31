RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Для украинцев создали карту с местами, где можно получить гуманитарную помощь

Иллюстративное фото: для украинцев создали карту с местами, где можно получить гуманитарную помощь (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинцы, пострадавшие в результате войны, могут получить помощь в каждом областном центре. Для этого была создана интерактивная карта Ukraine Services Advisor.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как рассказали в министерстве, актуальной картой стала для внутренне перемещенных лиц. На ней отмечены центры как международных, так и отечественных организаций, оказывающих гуманитарную помощь.

С помощью карты можно найти нужную организацию по адресу или типу помощи. Кроме того, указаны данные по каждой из организаций. В частности, точный адрес, часы приема, контактный номер телефона и т.д.

Просмотреть карту можно нажав ЗДЕСЬ.

Европа работает над программами по возвращению украинцев домой

Украинцы, пользующиеся коллективной защитой в Норвегии, могут получить помощь на возвращение домой. Государство выделяет поддержку в 1500 евро.

Также правительство Швейцарии обнародовало предыдущуюстратегию по возвращению украинских беженцев домой. На выезд дадут 6-9 месяцев после окончания статуса защиты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гуманитарная помощьВойна России против Украины