Для украинцев создали карту с местами, где можно получить гуманитарную помощь

Как рассказали в министерстве, актуальной картой стала для внутренне перемещенных лиц. На ней отмечены центры как международных, так и отечественных организаций, оказывающих гуманитарную помощь.

С помощью карты можно найти нужную организацию по адресу или типу помощи. Кроме того, указаны данные по каждой из организаций. В частности, точный адрес, часы приема, контактный номер телефона и т.д.

Просмотреть карту можно нажав ЗДЕСЬ.

Европа работает над программами по возвращению украинцев домой

Украинцы, пользующиеся коллективной защитой в Норвегии, могут получить помощь на возвращение домой. Государство выделяет поддержку в 1500 евро.

Также правительство Швейцарии обнародовало предыдущуюстратегию по возвращению украинских беженцев домой. На выезд дадут 6-9 месяцев после окончания статуса защиты.

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