Українців просять повідомляти про склади пального росіян на окупованих територіях

Сили оборони України шукають інформацію про склади пального, паливозаправники російських загарбників і маршрути, якими вони пересуваються на окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованих територіях, уважно перегляньте, яка на вигляд техніка та склади на фото. Надсилайте інформацію в "єВорог", якщо бачили щось подібне", - написав Федоров.

Він зазначив, що Силам оборони потрібна інформація про склади пального, паливозаправники та їх маршрути в Запорізькій, Донецькій області, Луганській, Херсонській областях та Криму.

"Паливо - це "кров" для техніки. Якщо знищити склади та паливозаправники, росіяни не зможуть пересуватися між позиціями та швидко вести наступальні дії", - наголосив міністр.

За його словами, українці скористалися чатботом "єВорог" вже понад 615 тисяч разів.

"Кожна заявка = потенційні втрати для окупанта", - додав Федоров.