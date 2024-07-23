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Украинцев просят сообщать о складах горючего россиян на оккупированных территориях

Вторник 23 июля 2024 18:36
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Украинцев просят сообщать о складах горючего россиян на оккупированных территориях Фото: чат-бот "єВорог" (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Силы обороны Украины ищут информацию о складах горючего, топливозаправщиках российских захватчиков и маршрутах, по которым они передвигаются на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Если вы находитесь на временно оккупированных территориях, внимательно посмотрите, как выглядит техника и склады на фото. Присылайте информацию в "єВорог", если видели что-то подобное", - написал Федоров.

Он отметил, что Силам обороны нужна информация о составах горючего, топливозаправщиках и их маршрутах в Запорожской, Донецкой области, Луганской, Херсонской областях и Крыму.

"Топливо - это "кровь" для техники. Если уничтожить склады и топливозаправщики, россияне не смогут передвигаться между позициями и быстро вести наступательные действия", - подчеркнул министр.

По его словам, украинцы воспользовались чат-ботом "єВорог" уже более 615 тысяч раз.

"Каждая заявка - потенциальные потери для оккупанта", - добавил Федоров.

"єВорог"

С первых недель полномасштабной войны все гражданские украинцы получили возможность помогать военным в отпоре оккупантов. В 2022 году Минцифры запустило чат-бот "єВорог", через который можно безопасно передавать информацию о российских войсках, вражеской технике и коллаборантах.

О том, как чат-бот "єВорог" стал мощным инструментом народной разведки, и о результатах работы проекта за 2 года, - читайте в материале РБК-Украина.

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