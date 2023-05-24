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Українців просять економити електроенергію ввечері. Чому це важливо

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Україна, Середа 24 травня 2023 13:50
Українців просять економити електроенергію ввечері. Чому це важливо Фото: яка ситуція в енергосистемі України 24 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Економити електроенергію у вечірні години закликали українців у середу, 24 травня попри те, що дефіциту в енергосистемі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.

"Для стабільної роботи енергосистеми у вечірні години, а саме з 19.00 до 22.00 ощадливо та раціонально споживайте електричну енергію", - йдеться в повідомленні.

Що треба робити в ці години:

  • перенесіть за можливості споживання на ранок, день або ніч;
  • зменшіть користування потужними електроприладами саме у вечірні години.

"Тоді диспетчерам "Укренерго" буде легше у ці години найбільшого споживання тримати баланс між виробництвом та споживанням електроенергії", - додали у компанії.

Чому саме ці години важливі для роботи енергосистеми

Річ у тому, що частина генерації - зокрема, Запорізька АЕС, низка теплових електростанцій - перебувають на тимчасово окупованій території та не доступні українській енергосистемі. Економія у ці години дозволяє зменшити навантаження на енергосистему під час "піків", які виникають особливо ввечері.

Яка ситуація в енергосистемі України 24 травня

Наразі складною залишається ситуація поблизу лінії фронту. Вкотре через російські обстріли та пошкодження мереж були знеструмлені споживачі у Донецькій та Сумській областях. Роботи по відновленню там розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Також внаслідок відключення однієї з ліній наразі обмежена видача потужності електростанції на сході.

Нагадаємо, починаючи з осені 2022 року та всю зиму 2023 року російські війська намагалися знеструмити Україну, виснажуючи енергосистему постійними атаками. Але, попри масовані атаки, метою яких найчастіше ставали в цей період енергооб'єкти, окупантам не вдалося влаштувати блекаут. Чи вимикатимуть світло в Україні влітку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, що на початку року НБУ прогнозував дефіцит електроенергії у першому кварталі на рівні 27%, але по факту він був на рівні 15%.

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