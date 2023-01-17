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Українців попереджають про хуртовину та погану видимість у Карпатах: у гори краще не ходити

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Вівторок 17 січня 2023 09:54
Українців попереджають про хуртовину та погану видимість у Карпатах: у гори краще не ходити Фото: українців попереджають про хуртовину та погану видимість у Карпатах (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 17 січня, у Карпатах погана видимість та сильні пориви вітру, тож поки варто відкласти походи у гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"Станом на 08:30 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер південно-західній 12-14 м/с., пориви до 18 м/с., хуртовина, температура повітря -7°С", - сказано у повідомленні.

З огляду на це, мешканців та гостей Закарпаття закликають утриматися від виходу в гори та просять дотримуватись заходів безпеки.

Нагадаємо, сьогодні в Україні буде тепло, проте гарне вражання від відлиги зіпсує сильний вітер.

До того ж, синоптик розповідала, коли в Україну знову прийде похолодання.

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