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Украинцев предупреждают о метели и плохой видимости в Карпатах: в горы лучше не ходить

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Вторник 17 января 2023 09:54
Украинцев предупреждают о метели и плохой видимости в Карпатах: в горы лучше не ходить Фото: украинцев предупреждают о метели и плохой видимости в Карпатах (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 17 января, в Карпатах плохая видимость и сильные порывы ветра, так что пока стоит отложить походы в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"По состоянию на 08:30 на горе Пип Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-западный 12-14 м/с, порывы до 18 м/с, вьюга, температура воздуха -7°С", - сказано в сообщении.

Учитывая это, жителей и гостей Закарпатья призывают воздержаться от выхода в горы и просят соблюдать меры безопасности.

Напомним, сегодня в Украине будет тепло, однако хорошее впечатление от оттепели испортит сильный ветер.

К тому же синоптик рассказывала, когда в Украину снова придет похолодание.

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