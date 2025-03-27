Українців попередили про зміну розміру субсидій: кого це стосується

Розміри призначених субсидій в Україні переглядаються двічі на рік - у березні та серпні. Вони залежать від доходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України (ПФУ).
Як зазначили в пресслужбі, у березні та серпні розмір призначеної житлової субсидії переглядається для домогосподарств, у яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або збільшився на понад 50%.
Такий перерахунок проводиться автоматично, без звернення громадян.
При перерахунку виплат з березня 2025 року середньомісячний сукупний дохід враховують за III і IV квартал 2024 року , який порівнюють з доходами за I і II квартали 2024 року (саме за цей період було враховано дохід під час розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон).
Якщо в результаті співставлення встановлено, що доходи змінились на понад 50% в більшу чи меншу сторону, розмір житлової субсидії переглядається.
"Таким чином, у домогосподарств, у яких доходи зменшились / збільшились на понад 50%, з березня розмір житлової субсидії зміниться: або збільшиться, або зменшиться", - повідомили в ПФУ.
Нагадаємо, у 2024 році видатки з коштів державного бюджету України на виплату пільг і житлових субсидій громадянам склали 39,4 млрд гривень. Це на 11,8% (на 4,2 млрд гривень) більше, ніж у 2023 році.
У січні 2025 року загальна кількість домогосподарств, які отримують пільги та субсидії складала 2,779 млн. З них пільги отримували 1,216 млн на суму 2,052 млрд гривень, субсидії - 1,474 млн на 2,779 млрд гривень.