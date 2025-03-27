Українців попередили про зміну розміру субсидій: кого це стосується

Як зазначили в пресслужбі, у березні та серпні розмір призначеної житлової субсидії переглядається для домогосподарств, у яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або збільшився на понад 50%.

Такий перерахунок проводиться автоматично, без звернення громадян.

При перерахунку виплат з березня 2025 року середньомісячний сукупний дохід враховують за III і IV квартал 2024 року , який порівнюють з доходами за I і II квартали 2024 року (саме за цей період було враховано дохід під час розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон).

Якщо в результаті співставлення встановлено, що доходи змінились на понад 50% в більшу чи меншу сторону, розмір житлової субсидії переглядається.

"Таким чином, у домогосподарств, у яких доходи зменшились / збільшились на понад 50%, з березня розмір житлової субсидії зміниться: або збільшиться, або зменшиться", - повідомили в ПФУ.