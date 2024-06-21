ua en ru
Пт, 21 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українців попередили про збої у Smart-лічильниках: як діяти, якщо рахує не вірно

П'ятниця 21 червня 2024 18:44
UA EN RU
Українців попередили про збої у Smart-лічильниках: як діяти, якщо рахує не вірно Ілюстративне фото: українцям нагадали про те, як працюють Smart-лічильники (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні дедалі більше споживачів електроенергії встановлюють собі розумний лічильник.

Як діяти, якщо Smart-лічильник перестав справно працювати, розповідає РБК-Україна з послианням на Facebook-сторінку енергетичної компанії "Могилів-Подільські ЕМ".

Як зазначають у енергетичній компанії, Smart-лічильники виготовлені з електронних компонентів та не мають механічних рухомих частин. Вони вирізняються серед звичайних лічильників більшою функціональністю, адже не лише вираховують кількість спожитої електроенергії.

Smart-лічильники можуть мати наступні функції:

  • передавати показники;
  • рахувати споживання електроенергії по зонах доби;
  • вимірювати параметри мережі (напруги тощо);
  • захищати від критичних коливань напруги;
  • передавати інформацію енергокомпаніям про аварійні ситуації в мережі;
  • виводити на екран інформацію про заборгованість та багато іншого.
  • тривалий час зберігати в пам’яті лічильника інформацію, яка може бути зчитана для подальшої обробки чи аналізу.

Яка користь від розумного лічильника для споживача?

Smart-лічильники дозволяють економити гроші без зміни енергоспоживання за рахунок переходу на зонний облік. "Розумний лічильник" рахує спожиту з 23:00 до 7:00 електроенергію за тарифом, меншим на 50%. Тож якщо вмикати потужні електроприлади в цей час, наприклад, бойлер або електродуховку, можна відчутно зменшити рахунок.

Окрім цього регулярне дистанційне зчитування показників лічильників забезпечує формування квитанцій з фактичними даними щодо кількості спожитої електроенергії. Тобто лічильник сам передає в енергокомпанію об’єм спожитої електроенергії. Ці показники дозволяють постачальнику електроенергії формувати рахунок.

Це дуже зручно для тих споживачів, які регулярно забувають передати показники з 1-го по 3-тє число – їм достатньо, отримавши квитанцію, звірити вказані в ній показники з лічильником.

Послугу переходу можна замовити, написавши відповідну заяву, попередньо зрозумівши чи Ваш лічильник оснащений такою функцію.

Чи може смарт-лічильник "накрутити" зайве?

Зазначається, що у Smart-лічильників таких проблем немає.

навіть коли лічильник вийшов з ладу, в більшості випадків є можливість отримати інформацію з його енергонезалежної пам’яті. Це дозволяє встановити точні показники і дату виходу з ладу лічильника.

У випадку, якщо споживачу здається, що лічильник все таки нараховує забагато, радять вимкнути усі електроприлади із розеток. Після цього число кіловат-годин на табло мало б перестати збільшуватись. Якщо цього не сталося - слід викликати сертифікованого електрика для перевірки справності внутрішньобудинкової мережі.

Раніше РБК-Україна розповідало, що споживачі електроенергії мають пам'ятати про низку правил щодо поводження з електролічильниками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія Блекаут Графік відключення світла
NEWS
Україна отримає перший транш від заморожених активів Росії до кінця літа
Україна отримає перший транш від заморожених активів Росії до кінця літа
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України