Українців попередили про збої у Smart-лічильниках: як діяти, якщо рахує не вірно
В Україні дедалі більше споживачів електроенергії встановлюють собі розумний лічильник.
Як діяти, якщо Smart-лічильник перестав справно працювати, розповідає РБК-Україна з послианням на Facebook-сторінку енергетичної компанії "Могилів-Подільські ЕМ".
Як зазначають у енергетичній компанії, Smart-лічильники виготовлені з електронних компонентів та не мають механічних рухомих частин. Вони вирізняються серед звичайних лічильників більшою функціональністю, адже не лише вираховують кількість спожитої електроенергії.
Smart-лічильники можуть мати наступні функції:
- передавати показники;
- рахувати споживання електроенергії по зонах доби;
- вимірювати параметри мережі (напруги тощо);
- захищати від критичних коливань напруги;
- передавати інформацію енергокомпаніям про аварійні ситуації в мережі;
- виводити на екран інформацію про заборгованість та багато іншого.
- тривалий час зберігати в пам’яті лічильника інформацію, яка може бути зчитана для подальшої обробки чи аналізу.
Яка користь від розумного лічильника для споживача?
Smart-лічильники дозволяють економити гроші без зміни енергоспоживання за рахунок переходу на зонний облік. "Розумний лічильник" рахує спожиту з 23:00 до 7:00 електроенергію за тарифом, меншим на 50%. Тож якщо вмикати потужні електроприлади в цей час, наприклад, бойлер або електродуховку, можна відчутно зменшити рахунок.
Окрім цього регулярне дистанційне зчитування показників лічильників забезпечує формування квитанцій з фактичними даними щодо кількості спожитої електроенергії. Тобто лічильник сам передає в енергокомпанію об’єм спожитої електроенергії. Ці показники дозволяють постачальнику електроенергії формувати рахунок.
Це дуже зручно для тих споживачів, які регулярно забувають передати показники з 1-го по 3-тє число – їм достатньо, отримавши квитанцію, звірити вказані в ній показники з лічильником.
Послугу переходу можна замовити, написавши відповідну заяву, попередньо зрозумівши чи Ваш лічильник оснащений такою функцію.
Чи може смарт-лічильник "накрутити" зайве?
Зазначається, що у Smart-лічильників таких проблем немає.
навіть коли лічильник вийшов з ладу, в більшості випадків є можливість отримати інформацію з його енергонезалежної пам’яті. Це дозволяє встановити точні показники і дату виходу з ладу лічильника.
У випадку, якщо споживачу здається, що лічильник все таки нараховує забагато, радять вимкнути усі електроприлади із розеток. Після цього число кіловат-годин на табло мало б перестати збільшуватись. Якщо цього не сталося - слід викликати сертифікованого електрика для перевірки справності внутрішньобудинкової мережі.
Раніше РБК-Україна розповідало, що споживачі електроенергії мають пам'ятати про низку правил щодо поводження з електролічильниками.
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