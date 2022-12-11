Українців попередили про затримку потягів через негоду

Низка потягів сьогодні, 11 грудня, запізнюються через погіршення погодних умов. Українців попереджають про незручності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Зима лютує на заході Україні, у Польщі та Словаччині, відтак через знеструмлення кількох ділянок та обледеніння контактної мережі маємо декілька затримок", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні затримуються потяги:

№961 Кошице - Мукачево +1 год 35 хв;

№89 Київ - Перемишль +2 год 38 хв;

№45 Харків - Ужгород +2 год 47 хв;

№41 Дніпро - Трускавець +2 год 34 хв;

№23 Київ - Хелм +1 год 23 хв;

№93 Харків - Хелм +1 год 23 хв;

№3 Запоріжжя - Ужгород +1 год 20 хв;

№1 Харків - Івано-Франківськ +54 хв;

№85 Львів - Запоріжжя +46 хв.

В УЗ наголосили, що резервні тепловози вже працюють, де це необхідно.