Украинцев предупредили о задержке поездов из-за непогоды
Фото: поезда задерживают из-за непогоды 11 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Ряд поездов сегодня, 11 декабря, опаздывают из-за ухудшения погодных условий. Украинцев предупреждают о неудобствах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
"Зима свирепствует на западе Украины, в Польше и Словакии, поэтому из-за обесточивания нескольких участков и обледенения контактной сети имеем несколько задержек", - говорится в сообщении.
Сегодня задерживаются поезда:
- №961 Кошице - Мукачево +1 ч 35 мин;
- №89 Киев - Перемышль +2 ч 38 мин;
- №45 Харьков - Ужгород +2 ч 47 мин;
- №41 Днепр - Трускавец +2 ч 34 мин;
- №23 Киев - Хелм +1 ч 23 мин;
- №93 Харьков - Хелм +1 ч 23 мин;
- №3 Запорожье - Ужгород +1 ч 20 мин;
- №1 Харьков - Ивано-Франковск +54 мин;
- №85 Львов - Запорожье +46 мин.
В УЗ отметили, что резервные тепловозы уже работают, где это необходимо.
Напомним, сегодня во Львове остановились трамваи и троллейбусы из-за обледенения электросети.
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