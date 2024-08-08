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Українців попередили про затори на кордоні з Польщею

Четвер 08 серпня 2024 17:50
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Українців попередили про затори на кордоні з Польщею Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 8 серпня, на двох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні спостерігаються затори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Мова йде про пункти пропуску:

  • "Шегині";
  • "Краківець".

"Спостерігається певне накопичення транспортних засобів на виїзд з України. Просимо громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", - додали прикордонники.

В чому причина

Як нещодавно пояснювали прикордонники, українці наразі почали частіше перетинати кордон через пункти пропуску на кордоні із Польщею через туристичний сезон. Наразі збільшення пасажиропотоку зросло на 40%. Наприклад, протягом 4 серпня, у пунктах пропуску у Львівській області кордон перетнули понад 9 тисяч автомобілів та понад 60 тисяч осіб.

Найчастіше перетинають пункти пропуску:

  • "Краковець";
  • "Шегині";
  • "Рава-Руська".

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