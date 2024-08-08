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Украинцев предупредили о пробках на границе с Польшей

Четверг 08 августа 2024 17:50
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Украинцев предупредили о пробках на границе с Польшей Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 8 августа, на двух пунктах пропуска на украинско-польской границе наблюдаются пробки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Речь идет о пунктах пропуска:

  • "Шегини";
  • "Краковец".

"Наблюдается определенное накопление транспортных средств на выезд из Украины. Просим граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", - добавили пограничники.

В чем причина

Как недавно объясняли пограничники, украинцы сейчас стали чаще пересекать границу через пункты пропуска на границе с Польшей из-за туристического сезона. Сейчас увеличение пассажиропотока выросло на 40%. Например, в течение 4 августа, в пунктах пропуска во Львовской области границу пересекли более 9 тысяч автомобилей и более 60 тысяч человек.

Чаще всего пересекают пункты пропуска:

  • "Краковец";
  • "Шегини";
  • "Рава-Русская".

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