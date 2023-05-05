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Украинцев предупредили о заморозках на завтра: в каких регионах

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Украина, Пятница 05 мая 2023 15:24
Украинцев предупредили о заморозках на завтра: в каких регионах Фото: украинцев предупредили о заморозках (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В субботу, 6 мая, в Украине преимущественно без осадков. Только в Карпатах и на Закарпатье днем местами возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине прогнозируют переменную облачность.

Температура ночью будет колебаться от 1° до 6° тепла.

В северных, северо-западных и Винницкой областях на поверхности почвы, на Волыни, Ровенщине, Житомирщине и Черниговщине и в воздухе возможны заморозки 0-5°.

Температура днем 10-15° тепла; на Закарпатье, юге и юго-востоке страны ночью 7-12°, днем 16-21°.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

На картинке может быть: текст

Напомним, в Киеве снова поднялся уровень воды, до критической отметки остается более метра.

Кроме того, апрель в этом году вошел в топ-10 по количеству осадков в истории Киева .

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