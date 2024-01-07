UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українців попередили про загрозу "Шахедів"

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти вкотре запустили дрони-камікадзе "Шахеди" на територію України. У частині областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

"Рух групи ворожих БпЛА типу Shahed з Херсонської області в напрямку Миколаївської області", - йдеться в повідомленні. 

Наразі карта повітряних тривог в Україні має такий вигляд:

Станом на 21:50 повітряну тривогу оголошено в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.

Нічна атака

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що цієї ночі загарбники випустили Україною 28 дронів-камікадзе. Сили ППО збили 21 із них.

Крім того, ворог запустив три зенітні керовані ракети С-300 з тимчасово окупованих районів Донецької області.

У Дніпрі пізно ввечері було атаковано багатоквартирний будинок. Рятувальники врятували з-під завалів 6 людей, серед яких двоє дітей. У ДСНС показали фото російської атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти Українивоздушная тревога