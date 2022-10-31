Українців попередили про загрозу повторних ракетних ударів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

"Залишаємося в укриттях. Повітряна тривога триває. Є ймовірність повторних обстрілів. У жодному разі не фотографуйте місце прильоту та роботу ППО. Пам'ятайте про власну безпеку", - написав він.

Крім того, керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляє, що наступні ракетні удари можуть бути завдані з 9:03 до 9:35.

Також зазначимо, що після першої атаки на Київ місцевим жителям почали надходити повідомлення від ДСНС, у яких попереджається про високу ймовірність ракетних ударів територією України протягом усього дня.