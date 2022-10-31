Українців попередили про загрозу повторних ракетних ударів. Повітряна тривога триває по всій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.
"Залишаємося в укриттях. Повітряна тривога триває. Є ймовірність повторних обстрілів. У жодному разі не фотографуйте місце прильоту та роботу ППО. Пам'ятайте про власну безпеку", - написав він.
Крім того, керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляє, що наступні ракетні удари можуть бути завдані з 9:03 до 9:35.
Також зазначимо, що після першої атаки на Київ місцевим жителям почали надходити повідомлення від ДСНС, у яких попереджається про високу ймовірність ракетних ударів територією України протягом усього дня.
Нагадаємо, 31 жовтня з самого ранку окупанти атакують міста України ракетами. Росіяни продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі країни. Частину ракет було знищено системами протиповітряної оборони, проте деякі влучили у ціль.
Всі подробиці ранкового масованого обстрілу з боку Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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