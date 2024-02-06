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Українців попередили про загрозу лавин у Карпатах

Вівторок 06 лютого 2024 18:40
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Українців попередили про загрозу лавин у Карпатах Ілюстративне фото: українців попередили про загрозу лавин у Карпатах (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні та завтра, 6 та 7 лютого, в Україні прогнозується ймовірність сходу лавин у Карпатах. Українців просять утриматися від походів у гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, 7 лютого в Україні, крім півдня та південного сходу, очікуються пориви вітру 15-20 м/с. А ось на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Також завтра на високогiр’ї Закарпатської області очікується значна снiголавинна небезпека.

"Будьте обережні під час перебування на вулиці та не вирушайте у цей час у гори", - сказано у повідомленні.

Українців попередили про загрозу лавин у Карпатах

Погода в Україні

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 4 лютого середня добова температура в Україні перевищувала норму на 7-10 градусів.

Крім того, у Києві оновлено рекорд найтеплішої мінімальної температури повітря. Це перший температурний рекорд у столиці цього року.

При цьому найближчим часом повітря із Середземного моря спричинить підвищення температури України до 15-16 градусів. Тепла погода утримається до середини місяця.

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Гідрометцентр Погода в Україні Карпаты
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