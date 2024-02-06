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Украинцев предупредили об угрозе лавин в Карпатах

Вторник 06 февраля 2024 18:40
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Украинцев предупредили об угрозе лавин в Карпатах Иллюстративное фото: украинцев предупредили об угрозе лавин в Карпатах (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Сегодня и завтра, 6 и 7 февраля, в Украине прогнозируется возможность схода лавин в Карпатах. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 7 февраля в Украине, кроме юга и юго-востока, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. А вот на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Также завтра на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеговластная опасность.

"Будьте осторожны во время пребывания на улице и не отправляйтесь в это время в горы", - говорится в сообщении.

Украинцев предупредили об угрозе лавин в Карпатах

Погода в Украине

Как сообщало РБК-Украина, на 4 февраля средняя суточная температура в Украине превышала норму на 7-10 градусов.

Кроме того, в Киеве обновлен рекорд самой теплой минимальной температуры воздуха. Это первый температурный рекорд в столице этого года.

При этом в ближайшее время воздух из Средиземного моря повлечет за собой повышение температуры Украины до 15-16 градусов. Теплая погода сохранится до середины месяца.

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