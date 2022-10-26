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Українців попередили про туман та погіршення видимості: коли очікувати

Фото: в Україні завтра очікується туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Завтра, 27 жовтня, у західній частині України очікується туман. Через погодні умови видимість на дорогах значно погіршиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

"Вночі та вранці 27 жовтня у західних областях туман, видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні.

Синоптики встановили перший (жовтий) рівень небезпеки на заході України.

Варто зазначити, що завтра погода на Лівобережній Україні буде з дощами. На решті території - суха погода. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вночі покажуть +5 +10 градусів. Вдень температура повітря очікується до +15 +18 градусів.

Нагадаємо, за даними синоптиків, майбутня зима в Україні може виявитися теплішою, ніж попередня.

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